Utsikten kvar på kvalplats – föll mot Oddevold

Utsiktens BK hade chansen att kliva upp på säker mark.

Den tog man inte denna söndag.

Detta då man föll med uddamålet borta mot IK Oddevold.

Foto: Bildbyrån

Östersunds FK blev överkörda av Västerås SK under lördagen och detta medförde att Utsiktens BK kunde ta sig förbi i tabellen och upp på säker mark, detta vid seger borta mot IK Oddevold denna söndag.

Det gjorde man inte.

Matchens enda mål kom i den 23:e minuten och det stod hemmalagets Emir Derviskadic för.

Efter dagens seger så har Oddevold åtta poäng upp till den allsvenska kvalplatsen, medan Utsikten alltjämt ligger kvar på kvalplats, två poäng efter Östersunds FK.