Utsikten tog tung seger – besegrade TFF

Bottenmöte i Göteborg.

Då tog Utsiktens BK tre blytunga poäng.

Trelleborgs FF besegrades med 3–1.

Foto: Bildbyrån

Såväl Utsiktens BK som Trelleborgs FF slåss i botten av superettan och idag ställdes de mot varandra i Göteborg.

Hemmalaget började piggt och redan i den femte minuten tog man ledningen genom Malkolm Moenza.

1–0 stod sig sedan till paus, men tidigt i den andra halvleken utökade hemmalaget sin ledning till 2–0 genom Noah Johansson.

Robin Book satte sedan dit 3–0 innan bortalaget fick in en reducering i matchens slutskede.

Slutresultatet blev 3–1 och med det så har Utsikten nu två poäng upp till säker mark. Samtidigt står det även klart att Trelleborgs FF som bäst kan få kvala sig kvar i superettan den här säsongen efter dagens förlust.