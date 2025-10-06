Utsiktens BK begärs i konkurs – av anställd

Utsikten har begärts i konkurs.

Detta då en anställd saknar ersättning för nästan 80 000 kronor.

Foto: Bildbyrån

Utsiktens BK har haft det kämpigt med ekonomin under den senaste tiden.

Nu rapporterar GP att superettanklubben har begärts i konkurs av en anställd. Anledningen är att Utsikten ska vara skyldig den anställde 79 281 kronor för utebliven lön, semesterutbetalningar och telefonutlägg under perioden mellan maj och augusti 2025.

Den anställdes konkursansökan lämnades in till Göteborgs tingsrätt under fredagen.

”Föreningen kan inte rätteligen betala sina skulder och denna oförmåga är inte endast tillfällig. Föreningen är därmed på obestånd och ska försättas i konkurs”, står det i ansökan.

Utsiktens BK ligger på en 13:e plats i superettan.