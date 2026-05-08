Varberg besegrade IFK Värnamo – Coulibaly vansinnig på domaren

Varbergs BoIS tog en dramatisk 3–2-seger mot IFK Värnamo.

Matchen präglades av ett rött kort, heta känslor och ett sent segermål.

Det blev en händelserik kväll när Varbergs Bois till slut drog det längsta strået mot IFK Värnamo efter ett avgörande på stopptid.

Hemmalaget tog ledningen i första halvlek genom Isak Vidjeskog, som skickade in en frispark på distans.

I den andra halvleken utökade Gustav Broman till 2–0 innan Hugo Andersson reducerade för gästerna.

Kort därefter kom matchens stora dramatik. Souleymane Coulibaly tilldelades sitt andra gula kort efter en duell och visades ut av domaren Rinon Hasani.

Beslutet gjorde Värnamo-spelaren ursinnig. Coulibaly gick fram och skrek mot domaren på nära håll innan lagkamrater lyckades lugna ned situationen.

Trots en man mindre lyckades Värnamo kvittera till 2–2 genom Benjamin Zulovic på tilläggstid och matchen såg ut att sluta oavgjort. Men i den absoluta slutsekunden avgjorde Jonathan Nilsson med sitt 3–2-mål och säkrade tre poäng för Varberg.