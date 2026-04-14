Värnamo besegrade Sundsvall – efter drömmål

I dag gjorde IFK Värnamo och Gif Sundsvall upp om tre poäng i superettan.

De skulle hemmalaget från Småland se till att säkra – efter ett drömmål från Logi Róbertsson.

Efter ihopklappningen i premiären borta mot IFK Norrköping välkomnade IFK Värnamo Gif Sundsvall till Finnvedsvallen under tisdagen.

Där skulle man se till att studsa tillbaka efter förra veckans debacle och ta sina första tre poäng i superettan detta år.

Först ut att hitta nätet var Hugo Andersson som tajmade en hörna från Simon Thern rätt och nickade in 1-0.

I den andra akten skulle laget från Finnveden utöka sin ledning, via en riktig pangträff. Detta då Logi Róbertsson tog hand om en retur från målvakten Jonas Olsson och dundrade in 2-0 i krysset med en halvvolley.

Innan matchen var över hade Kai Meriluoto rullat in 3-0 efter ett fint anfall och sett till att alla poäng hamnde i Värnamos händer.

IFK Värnamo: Keto; Raudonis, Andersson, Bergqvist, Ohlsson – Robertsson, Thern – Johansson, Meriluoto, Bozicevic – Antonsson.

Gif Sundsvall: Olsson; Manneh, Forsberg, Hedenqvist, Hallin – Pantelidis, Manchón, Aviander, Sandberg – Finey, Kebbeh.