Värnamo-toppen: “Ska slåss om allsvenskan nästa år”

IFK Värnamos säsong i allsvenskan 2025 blev långt ifrån en succé.

Nu laddar Smålandsklubben upp för spel i superettan – med en tydlig ambition.

– Vi kommer att göra allt vi kan för att vara med och slåss om platsen redan nästa år, säger sportchef Jörgen Petersson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var i den 27:e omgången som det till sist stod klart. IFK Värnamos tid i allsvenskan blev fyra år lång då man inte längre hade chans att säkra ett nytt kontrakt i högstaserien. Nu ska man ladda om inför en säsong i superettan nästa år, vilket är ett arbete som redan är påbörjat.

– Jo, vi ska ju vidare och det går inte att tycka synd om sig själv. Vi jobbar på för att få en bra start inför nästa säsong. Dels behöver vi givetvis bearbeta säsongen som har varit men det är inte så att det kommer som en överraskning att vi ramlar ur när läget har varit som det har varit över längre tid, säger sportchef Jörgen Petersson till FotbollDirekt.

Vad väntar härnäst för IFK Värnamo under de kommande veckorna?

– Som du säkert vet är det några spelare som har klargjort att de inte kommer att vara kvar men vi har har påbörjat samtal med andra spelare. Vi är ganska bra förberedda då vi har 18 spelare med avtal över 2026 från den här säsongens trupp. Det kan givetvis bli skillnader även där men det är en bra bas att utgå från. Det är där vi är.

Precis som Petersson nämner har IFK Värnamo bra täckning på sina spelarkontrakt inför nästa säsong. Det menar sportchefen är mycket positivt.

– Självklart är det så, men sedan ska vi se till att hantera och eventuellt omvärdera positioner eller balansera saker – men då har man tid på sig att göra det. Det beror också på vad som händer givetvis.

Hur tufft tror du det kommer att bli att behålla samtliga spelare?

– Generellt tycker jag att de som är här, när man pratar med dem, är de inriktade på att göra det så bra som möjligt. Vi behöver ha en bättre träningsstart i januari än vad vi hade förra året, då vi kände att vi kom efter redan från början. Alla som är kvar är med i den dialogen så det är inga konstigheter känns det som.

– Sedan vet jag att det finns spelare och spelares rådgivare som kommer att titta på alternativ. Det är så det är, och det kommer säkert att justeras i den befintliga trupp vi har. Men det får vi göra då.

Tre spelare riskerar att lämna: ”Det är inget konstigt där”

Ser man till de som inte har kontrakt över minst nästa år riskerar tre spelare att lämna IFK Värnamo under vintern. Ajdin Zeljkovic, som stod för sju mål och två assist på 27 matcher, lämnade Värnamo under gårdagen. Det menar Petersson inte kom som någon chock.

– Jag lägger inte så stora känslor i det, men jag konstaterar att det är en spelare och person som vi har trivts väldigt bra med. Han var också tidigt under året, långt innan vi började gå riktigt dåligt, tydlig med att han såg det som en möjlighet att komma vidare efter säsongen. Sedan har vi haft kvar dialogen under årets gång men den har egentligen aldrig ändrats från honom. Vi har varit ganska förberedda på att det här skulle hända.

En annan spelare som riskerar att försvinna från IFK Värnamos trupp är Victor Larsson som har spelat i klubben sedan 2021. Där är ingenting klart och sportchefen menar att man diskuterar framtiden.

Victor Larsson. Foto: Bildbyrån

– Dialogen har varit ungefär likadan med honom och det har funnits en öppning från vår sida att gå in i en dialog. Men Victor har också varit tydlig med att han helst vill testa att gå utomlands, och det förhåller vi oss till. Hans kontrakt går ut den sista december och han vet också att vi, om vi inte går in i en tightare dialog, tittar på andra alternativ. Det är inget konstigt där heller.

Den sista spelaren som sitter på utgående avtal är mittbacken Emin Grozdanic. Likt Larsson finns det en dialog om framtiden, även om mycket talar för att han lämnar.

– Det är precis likadant som med Victor. Dialogen finns där och han vet att vi är öppna för en dialog. Så länge vi inte är i mål med någonting vet vi att de tittar efter annat och de vet att vi tittar på alternativ.

Var ligger ambitionerna inför nästa års spel i superettan?

– Ambitionen är att vi över tid ska vara ett etablerat allsvenskt lag. Vi kommer att göra allt vi kan för att vara med och slåss om platsen redan nästa år. Sedan är superettan en serie där det är tufft motstånd, det är vi medvetna om och det gäller att ställa om huvudet i en del matcher. Det är skillnad att åka ut och spela inför fullsatta läktare till att göra det i helt andra miljöer. Det ska man klara av och vi vet att serien i sig är väldigt jämn i sig. Det kan gå lite hursomhelst i vissa matcher. Vi pratar mycket om att förbättra vardagen, vara bättre förberedda och vara bättre i all support kring spelarna. De ska komma hit och bli lite bättre varje dag. Då tycker vi att vi ska ha en spelartrupp som ska vara med och fightas om det, avslutar Petersson.