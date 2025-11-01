Viftar bort inför avgörandet: ”Bara dumt”

Kalmar FF behöver bara en poäng borta mot Örgryte i dag för att säkra uppflyttning till allsvenskan.

Men finska tränaren Toni Koskela vill överhuvudtaget inte blicka mot högstaserien redan nu.

– En match i taget, jag kan inte prata innan något är klart, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

För första gången sedan 2003 spelade Kalmar återigen superettafotboll den här säsongen efter degraderingen i fjol.

Men sejouren ser ut att bli ettårig. För i dag, i näst sista omgången av serien, kan laget bli klart för allsvenskan nästa år.

Det räcker med en poäng borta mot Örgryte för att säkra avancemanget.

Skulle Örgryte vinna matchen har Kalmar ändå tre poäng till godo inför sista omgången på hemmaplan hemma mot Falkenberg.

– Jag kan inte prata innan det är klart, vi tar match för match. Det finns ingen anledning att tänka längre fram, vare sig till matchen efter Örgryte eller allsvenskan. Vi vill göra en så bra match som möjligt mot Örgryte nu och vi är i en position där vi velat vara hela säsongen, säger tränaren Toni Koskela till FotbollDirekt och fortsätter:

– Vi är inte i allsvenskan ännu, vi måste ju spela matchen och få ett bra resultat. Det låter som en klyscha, men det är en match i taget som gäller, det är vårt enda fokus.

Vad hade det betytt för KFF att nå allsvenskan igen?

– Som sagt, vi tänker bara på Örgryte nu, ingenting annat. Det hade bara varit dumt att fokusera på något annat.

KFF har 61 poäng, tvåan Västerås 59 och Öis 55 – ett häftigt trelagsrace som Koskela tycker sticker ut i år.

– Det har varit tre riktigt bra lag i år och historiskt brukar det räcka att vinna serien på 55 poäng. Nu har det krävts mer. Ett snitt på mer än två poäng per match. Det är jättebra, säger Koskela som varnar för både Öis och gräset på Gamla Ullevi inför matchen som kickar i gång klockan 13 i Göteborg.

– Det blir nog mycket kamp. Precis som hos oss är nog inte gräset så bra där så här sent på hösten. Det blir tufft. Örgryte har jättebra individuella spelare med mycket kvalitet.