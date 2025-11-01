VSK-ikonen: ”En perfekt avslutning på min karriär”

Simon Johansson har en match kvar att spela innan han lägger skorna på hyllan.

I sin näst sista match säkrade han och hans Västerås SK allsvensk uppflyttning.

– Tårarna har varit framme och otroligt att VSK ska spela i allsvenskan igen, säger han till VLT.

Foto: Bildbyrån

Det var i mitten av oktober som Simon Johansson, 32, meddelade att avslutningen av säsongen är det sista han skulle göra som professionell fotbollsspelare.

32-åringen har tillbringat hela sin seniorkarriär i Västerås SK och var med och tog sitt lag upp till allsvenskan igen under lördagen. Detta då man bortaslog Falkenbergs FF med uddamålet.

Således var det mycket känslor som bubblade i Johanssons kropp efter matchen.

– Det är helt underbart. Tårarna har varit framme och otroligt att VSK ska spela i allsvenskan igen. Det känns helt otroligt, säger han till VLT och berättar att det var precis det här han drömde om:

– Ja, precis. Efter förra hösten i allsvenskan kände jag att jag ville vara med och spela upp laget i år igen. Min speltid har varit sparsam, men man får bidra med det man kan och det känns otroligt nu att få vara med om den här resan.

Uppflyttningen är den andra VSK-ikonen har gjort med sin klubb – på tre år.

– Det betyder hur mycket som helst! När vi gick upp till superettan 2019 och senaste gången i allsvenskan och nu den här, det är en perfekt avslutning på min karriär. Och framför allt otroligt kul att gå och kolla på allsvenskan nästa år på läktaren istället för superettan, då hade det varit tufft att gå dit, avslutar Johansson.

I år har Simon Johansson gjort 14 inhopp i superettan – och bidragit med en assist.



