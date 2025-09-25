VSK slog jumbon – fortsatt med i toppstriden

Västerås SK gästade superettan-jumbon Umeå FC.

Då vann VSK med 2–1.

Under torsdagen var det botten mot toppen i superettan. Tabelltrean VSK gästade Umeå som ligger sist i tabellen.

Gästerna fick en smakstart på matchen när Axel Taonsa satte dit 1–0-målet i den sjunde minuten.

I den andra halvleken svarade Umeå. hemmalaget tilldelades en straff som Teo Grönborg kunde sätta för att göra det 1–1 i matchen.

Men VSK skulle dra det längsta strået. Max Larsson klev fram och drog till med ett läckert frisparksmål och cementerade slutresultatet till 2–1 för VSK.

Segern innebär att Västerås nu ligger två poäng bakom Kalmar FF som ligger tvåa i tabellen.