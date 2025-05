VSK studsade tillbaka – slog ÖFK med uddamålet

Västerås SK föll med hela 5-0 mot Trelleborgs FF i lördags.

Under onsdagen tog man emot Östersunds FK på Hitachi Energy Arena.

Då studsade man tillbaka – efter att Max Larsson gjort matchens enda mål.



Inför årets säsong av superettan tippades Västerås SK, av mediakåren, vinna serien.



Under de inledande åtta matcherna hade man spelat in tolv poäng och befanns sig i mitten av tabellen.



Sist det begav sig föll man med hela 5-0 mot Trelleborgs FF på bortaplan, och hade under onsdagen chans att studsa tillbaka.



Det gjorde man också, efter att Max Larsson gjort matchens enda mål i den 70:e minuten.



Det här betyder att Västerås SK nu ligger på sjätte plats i tabellen, och Östersunds FK är på åttonde plats.



Lagen spelar mot varandra igen den 4 oktober på Jämtkraft Arena.



Västerås SK tar sig an Oddevold i nästa match borta måndag 26 maj 19.00. Östersunds FK möter Örebro hemma lördag 24 maj 15.00.



Texten är delvis framtagen med hjälp av AI.