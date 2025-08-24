VSK tog klar seger – efter Mohideens utvisning

Västerås SK tog en komfortabel seger denna söndag.

Detta då man fick spela mer än 45 minuter med en man mer mot Utsiktens BK.

Segersiffrorna blev till slut 3–0.

Västerås SK tog emot Utsiktens BK denna söndag och i slutet av den första halvleken drog bortalagets Allan Mohideen på sig en utvisning.

Kort därefter tog VSK ledningen genom Herman Magnusson och det blev inte speciellt mycket roligare i den andra halvleken för Utsiktens BK.

Hemmalaget utökade sin ledning med kvarten kvar och i matchens slutskede fastställde Mikkel Ladefoged slutresultatet till 3–0.