VSK vann stort mot Östersund

Västerås SK tog en viktig seger mot Östersund.

Matchen slutade 6–1 till VSK.

Foto: Bildbyrån

Västerås SK jagar ett allsvenskt kontrakt till nästa säsong. Under lördagen gästade de Östersunds FK.

VSK fick en smakstart på matchen och ledde med 2–0 i halvtid efter mål av Mattias Hellisdal och Jonathan Ring.

I den andra halvleken blev det islossning för Västerås. Mikkel Ladefoged slog till med tre snabba mål inom och gav VSK en 5–0-ledning. Östersund reducerade senare men det räckte inte.

I den 89:e minuten slog Jens Magnusson till med matchen sista mål och slutresultatet blev 6–1 till VSK.

– Jag är glad, det var fint med tre mål, men det viktigaste var att vi vann, säger Ladefoged till HBO Max efter matchen.

Segern sätter press på Kalmar FF som spelar mot IK Brage under lördagen.



