Yasin räddade poäng för ÖSK – ändå missnöjd

Ahmed Yasin såg till att Örebro SK fick med sig en poäng.

Trots det var han inte nöjd efteråt.

Örebro SK spelade 1–1 hemma mot Norrby IF i superettan. Gästerna tog ledningen i första halvlek genom Julius Johansson innan Ahmed Yasin kvitterade i den 66:e minuten efter att ha tagit hand om en retur.

Trots kvitteringen var Yasin kritisk till lagets insats.



– Vi ska bara ha tre poäng här, sa han till TV4 efter matchen.

Laget är fortsatt obesegrat och ligger tvåa i tabellen efter fyra omgångar.