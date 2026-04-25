Yasin räddade poäng för ÖSK – ändå missnöjd
Ahmed Yasin såg till att Örebro SK fick med sig en poäng.
Trots det var han inte nöjd efteråt.
– Vi ska bara ha tre poäng här, sa han till TV4 efter matchen.
Örebro SK spelade 1–1 hemma mot Norrby IF i superettan. Gästerna tog ledningen i första halvlek genom Julius Johansson innan Ahmed Yasin kvitterade i den 66:e minuten efter att ha tagit hand om en retur.
Trots kvitteringen var Yasin kritisk till lagets insats.
– Vi ska bara ha tre poäng här, sa han till TV4 efter matchen.
Laget är fortsatt obesegrat och ligger tvåa i tabellen efter fyra omgångar.
