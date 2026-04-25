Manchester City klara för final i FA-cupen – efter sen vändning

Southampton var nära en jätteskräll i FA-Cupen mot Manchester City.

Men City svarade med två snabba mål och vände semifinalen till seger med 2–1.

Nu lever drömmen om en inhemsk trippel vidare.

Manchester City gick in som storfavorit i semifinalen mot Southampton på Wembley Stadium.

I stället var det Southampton som tog ledningen med drygt tio minuter kvar av ordinarie tid. Finn Azaz klev fram och skickade in 1–0 bakom Citys målvakt.

Manchester City svarade omedelbart. Bara några minuter senare kvitterade Jérémy Doku till 1–1 och tog matchen mot förlängning.

Kort därefter fullbordade City vändningen. Nico González stod för ett distansskott som gav 2–1 till de ljusblå.

Manchester City höll sedan undan och säkrade en plats i finalen av FA-cupen.

I finalen väntar vinnaren mellan Leeds United och Chelsea.

