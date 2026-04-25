Barcelona närmar sig ligatiteln efter ny seger

Roony Bardghji fick chansen mot Getafe och var med när Barcelona tog en ny seger.

2-0 segern innebar att de drog ifrån Real Madrid i titelracet.

Barcelona tog tre viktiga poäng efter en stabil 2-0 seger mot Getafe. Ledningsmålet kom strax före paus när Fermín López avslutade ett fint förarbete från Pedri, och i den andra halvleken fastställde Marcus Rashford slutresultatet.

Getafe skapade chanser för en reducering men lyckades aldrig få hål på Barcelona, som därmed tog sin åttonde raka seger i La Liga.

Efter att Real Madrid tappat poäng omgången innan har Barcelona nu skaffat sig ett rejält grepp om ligatiteln. Med femton poäng kvar att spela om skiljer elva poäng ner till rivalen – och laget behöver bara två segrar till för att säkra titeln.

För svensk del fanns svenske Roony Bardghji med från start och spelade 61 minuter.