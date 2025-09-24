AIK vidare till gruppspel i cupen – efter en stabil seger

Enskede IK välkomnade AIK till Enskede IP för att kvala till Svenska cupen.

Gästerna vann med 2–6 och är därmed klara för gruppspel 2026.

Foto: Bildbyrån

AIK kunde ganska enkelt vinna mot Enskede i den tredje kvalrundan av Svenska cupen. Gästerna från damallsvenskan hade kontroll över första halvlek och fick in fem mål på 40 minuter. Första halvlek bjöd på två stycken tre stycken målskyttar i Nellie Eriksen-Yasseri och Aleksandra Bogucka och Villemo Dahlqvist, varav det två förstnämnda satte dit två mål vardera.

I andra halvlek fick Enskede in två snabba mål genom Tilda Krusnell och Amanda Frank men efter en tilltrasslad situation blev det ett mål av AIK-spelaren Freja Lundberg och slutresultatet blev 2–6 till AIK som därmed tar sig vidare till gruppspel nästa år.