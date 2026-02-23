Alice Carlsson: ”Vi ska slåss om titeln”

STOCKHOLM. Inhemska tävlingssäsongen drar igång för Hammarby denna måndag.

Det har varit stor förändring i Stockholmsklubben i vinter, men tro inte att de regerande cupmästarna siktar lägre i år för det.

– Vi har ett tydligt mål när man spelar i Bajen och det är att vi ska ta oss vidare och vi ska slåss om titeln, säger Alice Carlsson.

Foto: Bildbyrån

Tävlingssäsongen här i Sverige har börjat smyga igång med Svenska cupen.

För Hammarby väntar denna måndagskväll årets första inhemska tävlingsmatch, men Stockholmsklubben har som bekant redan startat upp sin tävlingssäsong med att avancera i Europa Cup.

– Kul att tävlingsmatcherna drar igång, vi har fått lite försmak nu med Europamatcher och det är bara kul att det fortsätter. Vi har ett tydligt mål när man spelar i Bajen och det är att vi ska ta oss vidare och vi ska slåss om titeln. Då börjar det mot Rosengård borta, säger lagkapten Alice Carlsson inför kvällens cuppremiär.

Hammarby har en cuptitel från ifjol att försvara och precis som Carlsson säger är förväntningarna höga på Hammarby. Samtidigt har det varit stor omsättning på såväl spelare som ledare i klubben i vinter och frågan många säkert ställer sig är hur mycket tid Bajen kommer behöver för att få allt på plats?

– Det är väl upp till er vad ni vill ge oss för tid och vad för tid ni tycker att vi behöver. Självklart har det varit en stor omställning med mycket nytt, men jag tycker också att vi visar här att vi har varit redo från början tidigt i februari, vi har kunnat slå ut Sporting och vi har absolut inga favoriter inför det, men vi har gjort två väldigt bra matcher för att vara ett nykomponerat lag.

Mötet mellan FC Rosengård och Hammarby på Malmö IP drar igång 19:00 denna måndag.

Utöver Hammarby och Rosengård så återfinns också Växjö DFF och Vittsjö GIK i grupp 2.