”Är emot att jinxa – blivit bakslag”

STOCKHOLM. Tesfaldet Tekie har väntat och väntat på comeback.

Nu meddelar Kalle Karlsson att mittfältaren är uttagningsbar till cupfinalen – men ändå vågar han inte lova något.

– Jag har tänkt samma sak senaste månaden men då har det tyvärr blivit bakslag. Jag är emot att jinxa, säger Bajentränaren till FotbollDirekt.

Hammarby suktar på första titeln sedan cuppokalen 2021.

Då vann laget på straffar på 3Arena – men inför tomma läktare i pandemitider.

Året därpå föll Bajen på straffar i nästa cupfinal inför fullsatta läktare på 3Arena mot Malmö FF.

Nu är Hammarby i ny cupfinal – på ”neutral mark” på Nationalarenan i Solna mot Mjällby, en match där Bajen förstås publikmässigt kommer ha övertag i och därför är det heller inte konstigt att Tesfaldet Tekie kallar det hela för en match som kommer ”kännas som hemmaplan”.

För Tekie kan komma att göra efterlängtad comeback i cupfinalen – två månader sedan han gick sönder i cupgruppspelet och där han varit borta sedan dess.

– Han är tillbaka i full träning. Han har gjort alla undersökningar och de har varit positiva, så han kan träna för fullt och är uttagningsbar, säger tränaren Kalle Karlsson som ändå kommer med ett försiktigt tillägg:

– Får vi tillbaka honom så att han han är hundra procent fit for fight och kan köra så är det ett jäkla tillskott för oss men jag vågar inte säga så för jag har tänkt så senaste månaden och tyvärr har det blivit bakslag så att han halkat tillbaka.

Du vill inte jinxa något?

– Nej, jag är emot att jinxa men får vi tillbaka honom i full form är han ett jättefint tillskott utan tvekan.

I Tekies frånvaro har såväl Oscar Johansson Schellhas som Frank Junior Adjei levererat bredvid Markus Karlsson på defensivt centralt mittfält. Den hårda konkurrensen ser dock Hammarbys tränare inte som något bekymmer – tvärtom.

– Vi ska ju spela en del matcher framöver så det kommer behövas spelare.