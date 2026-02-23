Backar Djurgårdens supportrar: ”En katastrof”

Mikael Anderson kom till Djurgården i jakt på titlar och Europaspel.

Sommarvärvningen från Århus fick inte vinna något i fjol och enda chansen till Europa är att ta hem cupen.

Därför är fixstjärnan mäkta besviken över starten i gruppspelet som slutade med ett bottennapp och 0-2 hemma mot Falkenberg.

Att laget kraftigt buades ut har mittfältsstjärnan inget emot.

– Det var en katastrof. Det säger sig självt, vi förlorade mot ett superettanlag. Då ska de inte stå och hylla oss, konstaterar Djurgårdens nummer 10 för FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

I fjol var det Tokmac Nguen som tog över tröja nummer 10. Djurgårdens storstjärna bytte då till sig det mest prestigefyllda numret.

Med Nguen borta ur leken för spel i Saudiarabien valde arvtagaren i stjärnrollen, Mikael Anderson, att inför cupmötet med Falkenberg att byta från sitt nummer 17 till 10.

Nu är det Anderson som ska bära Djurgårdens offensiv – men det blev pannkaka i lördags hemma mot superettanlaget i Svenska cupens gruppspelspremiär.

– Jag måste prestera bättre, det var inte en bra prestation att vare sig mig eller laget. Vi måste se framåt nu, vi måste se det positiva. Vi har två matcher kvar och måste vinna, säger Anderson som inte skräder orden när han ska beskriva fiaskot mot Falkenberg.

– Det var en katastrof. Vi spelar i Djurgården, det är inte så här vi ska prestera. Det säger sig självt, att förlora med 2-0 mot ett superettanlag. Det är inte okej, det är en katastrof. All respekt till Falkenberg, men de spelar i superettan och vi spelade dessutom på hemmaplan.

Djurgården buades ut kraftigt av publiken på 3Arena efter förlusten. Det har prestigeförvärvet från danska Århus i somras inget emot.

– De ska inte stå och hyllas oss efter att vi förlorat med 2-0, så det är hundra procent acceptabelt av dem. Det är helt okej.