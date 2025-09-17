Bajen klara för cupgruppspel – talangerna visade vägen

Regerande cupmästarinnorna Hammarby är klara för nästa års gruppspel.

Detta efter att ha bortaslagit Sollentuna FK denna onsdagskväll.

Segersiffrorna blev 5–0.

Foto: Bildbyrån

Hammarby vann som bekant Svenska cupen den här säsongen, men för att få chansen att försvara titeln krävdes seger mot Sollentuna FK denna onsdag.

Martin Sjögren valde att mönstra en ung elva på Sollentunavallen och det var talangerna som visade vägen för Hammarby.

I den 21:a minuten tog bortalaget ledningen genom Stina Myrén, som spelades fram av Fanny Peterson. Peterson själv satte sedan dit 2–0 bara några minuter senare.

Gammal och äldst, Simone Boye, ville dock inte hon vara sämre och i slutet av den första halvleken såg hon till att Bajen gick in med 3–0 i pausvila.

Tidigt i den andra halvleken drog Athinna Persson Lundgren på sig en utvisning och Bajen fick således avsluta matchen med tio spelare.

Det stoppade dock inte bortalaget från att utöka sin ledning.

I den 86:e minuten satte nämligen Smilla Holmberg dit matchens fjärde och Julie Blakstad satte dit det femte och sista på stopptid.

Lite smolk i bägaren för Bajen var att inhoppande Holmberg fick kliva av kort efter målet. Hennes lår lindades och exakt status på stjärnan är osäker.