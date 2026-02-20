Bajen med cuppremiär – då fanns Graham Potter på plats

STOCKHOLM. Under fredagen kickade Hammarby i gång Svenska cupens gruppspel hemma mot IK Brage.

Då fanns Sveriges förbundskapten Graham Potter på plats.

Det var ingen klang- och jubelföreställning första 45 minuter på 3Arena under fredagskvällen när Hammarby tog emot superettaklubben IK Brage i Svenska cupens gruppspelspremiär.

Chanserna var få och trots nivåskillanden lagen emellan var det förvånansvärt jämnt i första halvleken, halvlek som slutade 0-0.

Graham Potter kan inte ha varit imponerad av den tippade guldfavoriten Hammarby – för ja, Sveriges förbundskapten fanns på plats i kväll. FotbollDirekt fångade engelsmannen med kameran under den första halvleken.

Foto: FotbollDirekt

Om en månad spelar Sverige VM-playoff mot Ukraina. Frågan är om Hampus Skoglund, Victor Eriksson eller någon annan grönvit spelare kan komma med då.

Fotnot: Eriksson var som bekant med i Jon Dahl Tomassons junisamling i fjol men har inte varit med i landslaget sedan dess medan Skoglund fått nöja sig med U21-landslaget.