Bekräftat: Siltanens debut dröjer – här är Dif:s premiärtrupp

Matias Siltanens tävlingsdebut i Djurgården dröjer.

Finländarens licens är inte klar – och är därför inte med i truppen till morgondagens möte med Sandvikens IF.

Djurgårdens IF inleder cup-gruppspelet imorgon då man tar sig an Sandvikens IF.

Tidigare under söndagen kunde FotbollDirekt rapportera om att Matias Siltanens licens ännu inte kommit på plats något sportchef Bosse Andersson även bekräftade.

– Nej, det finns ingen möjlighet att det hinner bli klart till cuppremiären. Det kommer att ta betydligt längre tid än så men Matias Siltanen men det är någonting vi har haft i beräkning, sa Blårändernas sportchef bland annat till FD.

Nu har detta även bekräftats av Djurgården, detta då Siltanen inte tar plats i den uttagna truppen till imorgon.

Någon som dock finns med är nyförvärvet Nino Žugelj.

Truppen när tävlingssäsongen drar igång imorgon 17:30 på 3Arena



🎟️ Biljetter och INFÖR på https://t.co/PUmOG0VUk7 pic.twitter.com/DMZ6HKkR5n — Djurgården Fotboll (@DIF_Fotboll) February 15, 2025