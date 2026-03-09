Beskedet: AIK-backen missar gruppfinalen

AIK ställs mot BK Häcken i sista gruppspelsmatchen i Svenska cupen.

Då kommer klubben att tvingas klara sig utan Fredrik Nissen.

Mittbacken saknas i Gnagets matchtrupp denna måndag.

Foto: Bildbyrån

Den sista gruppen ska avgöras i Svenska cupen denna måndag och för AIK är förutsättningarna glasklara.

Solnaklubben måste vinna med minst två mål mot BK Häcken för att det ska bli avancemang (samtidigt som det kan krävas mer beroende på resultat i Västerås SK:s match mot IK Oddevold).

Inför den avgörande gruppspelsmatchen mot Hisingeklubben står det klart att AIK tvingas klara sig utan Fredrik Nissen.

Mittbacken som startat de två första gruppspelsmatcherna finns inte med i truppen inför kvällens drabbning på grund av skada.

Utöver Nissen så saknas flera defensiva spelare, bland annat Sotirios Papagiannopoulos och Mads Thychosen.