Beskedet: Måndagens kvartsfinal blir av – ”Vi försökte”

Elfsborg överklagade Malmö FF:s beslut om att flytta cupkvartsfinalen mot Elfborg till måndagen – och fick avslag.

Därefter valde Boråslaget att överklaga beslut till Riksidrottsnämnden.

Nu meddelar Elfsborg att ”de försökte” men att matchen spelas under morgondagen.

Malmö FF lottades mot IF Elfsborg i kvartsfinalen av Svenska cupen.

De tilltänkta speldatum för samtliga kvartsfinaler var under den pågående helgen, den 8 och 9 mars.



Redan innan lottningen ägde rum hade dock MFF frågat om att få spela sin match på måndagen, detta då klubbens damlag spelade derby mot FC Rosengård på Eleda under lördaden och man inte ville riskera gräsmattans skick genom att spela dagen efter.



Detta godkändes av SvFF, men IF Elfsborg valde då att överklaga beslutet till Svenska fotbollförbundets överklagandenämnd – och fick avslag.



Elfsborg gav sig dock inte och skickade in ytterligare en överklagan, denna gång till Riksidrottsnämnden. Det verkar dock inte ha gett någon utdelning då Boråslaget kommunicerar följande under söndagen.



”Elfsborgare – vi försökte. Kvartsfinalen spelas imorgon, måndag klockan 18:30”, skriver Elfsborg på X.



Således står det nu helt klart att matchen spelas imorgon.



Vinnaren av matchen mellan Malmö FF och Elfsborg ställs mot vinnaren i matchen mellan IFK Göteborg och Hammarby IF.