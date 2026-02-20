Beskedet: Ngabo missar cuppremiären – stängs av

BK Häcken tvingas klara sig utan Sanders Ngabo i cuppremiären.

Efter utvisningen mot Örgryte IS står det klart han stängs av och missar mötet med IK Oddevold.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken genrepade mot Örgryte IS inför Svenska cupen förra helgen.

I den matchen så blev BK Häckens Sanders Ngabo utvisad och nu står det klart att det även ger påföljder för Häcken i cupspelet.

Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd har nämligen fattat beslutet att stänga av Ngabo i en match, vilket gör att han missar BK Häckens cuppremiär mot IK Oddevold på söndag.

Detta rapporterar Fotbollskanalen.

Utöver Oddevold så ställs Häcken mot Västerås SK och AIK i gruppspelet.