Beskedet: Ngabo missar cuppremiären – stängs av
Följ Fotbolldirekt på
Google news
BK Häcken tvingas klara sig utan Sanders Ngabo i cuppremiären.
Efter utvisningen mot Örgryte IS står det klart han stängs av och missar mötet med IK Oddevold.
BK Häcken genrepade mot Örgryte IS inför Svenska cupen förra helgen.
I den matchen så blev BK Häckens Sanders Ngabo utvisad och nu står det klart att det även ger påföljder för Häcken i cupspelet.
Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd har nämligen fattat beslutet att stänga av Ngabo i en match, vilket gör att han missar BK Häckens cuppremiär mot IK Oddevold på söndag.
Detta rapporterar Fotbollskanalen.
Utöver Oddevold så ställs Häcken mot Västerås SK och AIK i gruppspelet.
Den här artikeln handlar om: