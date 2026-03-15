Bjerkebo efter Sirius succé: ”Vi är ett lag att räkna med”

IK Sirius är det svarta fåret i kvartsfinalerna i svenska cupen.

Det är däremot inget som påverkar lagets ytter Isak Bjerkebo.

– Det känns som att vi har en chans mot alla lag, säger 23-åringen till FotbollDirekt.

IK Sirius sopade banan i gruppspelet av svenska cupen. Tre segrar på tre matcher och laget från Uppsala säkrade en hemmaplansfördel när IFK Göteborg står för motståndet under söndagen. En av flera spelare som har fått ett genombrott under våren är yttern Isak Bjerkebo. 23-åringen har svarat för ett mål och fyra assist.