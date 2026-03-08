Blåvitt till kvartsfinal – sänkte Degerfors

IFK Göteborg gjorde jobbet.

I den sista gruppspelsmatchen besegrades Degerfors med 3–1.

Blåvitt är därmed klart för kvartsfinal i svenska cupen.

Foto: Bildbyrån

Inför den avgörande gruppspelsmatchen mellan IFK Göteborg och Degerfors var det öppet mellan lagen.

När matchen väl var i gång tog IFK Göteborg tag i taktpinnen direkt. Hemmalaget, som förvisso spelade på Nordic Wellness Arena och inte Gamla Ullevi, spräckte nollan efter två minuter. Max Fenger noterades för målet.

I den 24:e minuten satte Kolbeinn Thordarsson 2–0 och dryga fem minuter senare stod Saidou Alioum för ett fin placering till 3–0.

I den andra halvlek vaknade Degerfors och skapade en del chanser. Reduceringen kom med sex minuter kvar av matchen när Alexander Berisson nickade in en hörna.

Matchen slutade 3–1 till Blåvitt som är vidare till kvartsfinal.

Ett orosmoln på Blåvitts himmel var att målvakten Viktor Andersson tvingades kliva av. Sedan tidigare har IFK Göteborg haft problem på målvaktspositionen och just Andersson värvades in som en krislösning. Tränaren Joachim Björklund är inte orolig.

– En stukning tror jag. Jag ska inte säga för mycket. Men uppenbarligen var det tillräckligt allvarligt för att han inte skulle fortsätta. Vi får se hur det ser ut längre fram i nästa vecka, säger Björklund i Expressens sändning och fortsätter:

– Elis (Bishesari) är inte långt ifrån klar och kanske till och med klar till nästa helg och jag tror inte det där var så allvarligt.