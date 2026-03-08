Brommapojkarna har inte slagit Djurgården på 2 730 dagar 

FOKUSMATCHEN. I dag gör Djurgårdens IF och IF Brommapojkarna upp om en plats i slutspelet av Svenska Cupen.

Då ska det mycket till för att den rödsvarta klubben från Västerort tar tre poäng.

Faktum är att de inte har besegrat Blåränderna i en tävlingsmatch på 2 730 dagar.

Foto: Bildbyrån

Den 16 september 2018 tog Djurgårdens IF mot IF Brommapojkarna i den åttonde omgången av allsvenskan.

På planen i hemmalaget fanns spelare som Andreas Isaksson, Jonathan Ring, Kevin Walker, Tinotenda Kadewere och Felix Beijmo.

I bortalaget spelade Erik Figueroa, Martin Rauschenberg, Tim Söderström, Gustav Sandberg Magnusson och Antonio Nieves Martín från start.

På det som då hette Tele2 Arena stod BP-ikonen ”GSM” för matchens enda mål efter att han dragit till med ett distansskott som Andreas Isaksson tappade in i mål.

Det var den senaste gången klubben från Västerort besegrade Djurgården i tävlingssammanhang. Även under vårmötet 2018 skulle BP knipa samtliga tre poäng genom en 1-0-seger. Då kom målet från kenyanen Eric Omondi.

Sedan den senaste gången Brommapojkarna vann en tävlingsmatch mot Djurgården har det hunnit gå 2730 dagar och de har mött varandra vid åtta tillfällen.

Utfallet av dessa matcher har slutat med idel Dif-segrar. Sex i allsvenskan (2022, 2023 och 2024) samt två i Svenska Cupen (2022, 2023).

I dag har Brommapojkarna chansen att bryta den 2730 dagar långa sviten utan seger då man gästar 3Arena i gruppfinalen där vinnaren kniper en plats i slutspelet. För BP:s del räcker det med ett oavgjort resultat, då man har tre poäng ner till Blåränderna efter två spelade matcher. Vid Dif-seger kommer dock avancemanget att tilldelas Jani Honkavaara och hans lag, då de kommer att ha en bättre målskillnad.

Klubbarnas cupfacit

Dif:s dubbla guldtränare 2002. Sören Åkeby och Zoran Lukic. Foto: Bildbyrån.

Djurgårdens IF har vunnit Svenska Cupen vid fem tillfällen. År 1990 gjorde man det under tränaren Lennart Wass när man besegrade BK Häcken med 3-0 i finalen på Råsunda. 2002 ledde Sören Åkeby och Zoran Lukic Blåränderna till både cup- och SM-guld och skrev in sig i Stockholmsklubbens historieböcker.

2004 var det dags för en ny titel i Svenska Cupen. Detta med Kjell Jonevret vid rodret, som ersatte den nyss nämnde Lukic under sommaren. För motståndet i finalen stod IFK Göteborg och siffrorna skrevs till 3-1. Året efter, 2005, hade Djurgården tagit sig hela vägen till en ny final där man ställdes mot Åtvidabergs FF. Tränade Stockholmslaget gjorde fortsatt Kjell Jonevret när man slog ÅFF med 2-0.

Efter de två raka cup-segrarna 2004 och 2005 dröjde det 13 år innan man skulle få lyfta Gustaf VI Adolfs pokal på nytt. Året var 2018 och Özcan Melkemichel gjorde sin andra säsong som tränare för laget. I finalen mötte man Malmö FF och skulle vinna med hela 3-0 framför hemmapubliken på Tele2 Arena. Målskyttarna i matchen var: Jacob Une (Larsson), Kerim Mrabti och Jonathan Ring.

Brommapojkarna har gått till slutspel i svenska cupen vid tre tillfällen och som bäst nått semifinal. Det gjorde man säsongen 2017 då man inte lyckades rå på IFK Norrköping som senare skulle förlora finalen mot Östersunds FK med 4-1.

Lagens senaste 12 möten

Djurgården firar segermålet i det senaste mötet med Brommapojkarna. Foto: Bildbyrån.

2025 – Allsvenskan:

Djurgården – Brommapojkarna: 1-0

Brommapojkarna – Djurgården: 0-1

2024 – Allsvenskan:

Djurgården – Brommapojkarna: 2-1

Brommapojkarna – Djurgården: 0-5

2023 – Allsvenskan:

Brommapojkarna – Djurgården: 1-2

Djurgården – Brommapojkarna: 3-1

2023 – Svenska Cupen:

Djurgården – Brommapojkarna: 2-1

2022 – Svenska Cupen:

Brommapojkarna – Djurgården: 0-3

2018 – Allsvenskan:

Djurgården – Brommapojkarna: 0-1

Brommapojkarna – Djurgården: 1-0

2014 – Allsvenskan:

Brommapojkarna – Djurgården: 0-4

Djurgården – Brommapojkarna: 3-2

Matchen mellan Djurgården och Brommapojkarna har avspark klockan 13.00.