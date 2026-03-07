Därför missade Lundgren gruppfinalen: ”Känning”
Han fanns med i Gais startelva under lördagen.
När matchen väl började hade Gustav Lundgren bytts ut mot Max Andersson.
Detta till följd av en känning han ådrog sig under uppvärmningen.
Gais fortsätter att imponera under gruppspelet av svenska cupen och vann den avslutande matchen mot IFK Norrköping med hela 5-1.
Det gjorde man dock utan sin fixstjärna och temporära lagkapten Gustav Lundgren. Detta trots att hans namn fanns nedskrivet i ”Makrillarnas” startelva med en timme kvar till avspark.
I ett inlägg på X förklarar göteborgsklubben att Lundgren utgår från elvan på grund av en känning han ådrog sig under uppvärmingen. I hans ställe fick nyförvärvet från Norrby, Max Andersson, göra sin startdebut under tränare Fredrik Holmberg.
Elvan mot IFK Norrköping!
Sims –
Frej, Cardaklija, Ågren, De Brienne –
Sletsjøe, Fagerjord, Holmén –
Lundgren, Salter, Niklasson Petrovic
Avspark kl 15.00 på Nordic Wellness Arena och Expressen TV. pic.twitter.com/SH29tWTj6z
— GAIS (@GAIS_SE) March 7, 2026
