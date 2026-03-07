Därför missade Lundgren gruppfinalen: ”Känning”

Han fanns med i Gais startelva under lördagen.

När matchen väl började hade Gustav Lundgren bytts ut mot Max Andersson.

Detta till följd av en känning han ådrog sig under uppvärmningen.

Foto: Bildbyrån

Gais fortsätter att imponera under gruppspelet av svenska cupen och vann den avslutande matchen mot IFK Norrköping med hela 5-1.

Det gjorde man dock utan sin fixstjärna och temporära lagkapten Gustav Lundgren. Detta trots att hans namn fanns nedskrivet i ”Makrillarnas” startelva med en timme kvar till avspark.

I ett inlägg på X förklarar göteborgsklubben att Lundgren utgår från elvan på grund av en känning han ådrog sig under uppvärmingen. I hans ställe fick nyförvärvet från Norrby, Max Andersson, göra sin startdebut under tränare Fredrik Holmberg.