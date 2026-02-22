Degerfors med klar premiärseger mot TFF

Degerfors har fått en drömstart på cupspelet 2026.

Detta då man tog emot Trelleborgs FF och vann med bekväma 3-0.

Foto: Bildbyrån

Efter att med nöd och näppe ha hållit sig kvar i allsvenskan under fjolåret gick Degerfors in i gruppspelet av Svenska cupen under söndagen.

Då tog man emot Ettan-laget Trelleborgs FF på Stora Valla i Värmland, där man skulle få en drömstart.

Redan i den tionde minuten såg Nahom Netabay till att skjuta in 1-0 för hemmalaget.

I den andra akten kom mål nummer två efter en kvart, genom Marcus Rafferty. Innan matchen var slut hade även Dijan Vukojevic sett till att göra sitt första tävlingsmål 2026 och säkrat alla tre poäng till ”Bruket”.

Innan matchen var slut visades även TFF:s Ammar Asani ut.