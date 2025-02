”Det är så jävla dåligt” – Stenssons besvikelse i paus

Djurgården gästar IK Oddevold på Bravida arena i Göteborg – och ligger under med två mål i paus.

Det är inte bra nog, menar Blårändernas mittfältaren Daniel Stensson.

– Vi kommer inte upp i nivå någonstans, säger han till TV4 i paus.



Under söndagen tog IK Oddevold mot Djurgårdens IF i svenska cupen. Då skulle superettan-laget chocka Blåränderna genom att göra både 1- och 2-0 innan tio minuter var spelade.



Matchens första målskytt var Daniel Krezic via pannan och det andra kom till genom ett fint avslut från Rasmus Wiedesheim-Paul.



Med ställningen 2-0 för Oddevold var det en besviken Daniel Stensson som ställde sig vid intervju-mikrofonen efter den första halvleken.



– Det är så jävla dåligt. Vi kommer inte upp i nivå någonstans och har sådana jävla ytor bakom oss när vi tappar bollen, oavsett var egentligen. Som Rasmus (Widheimsen-Paul) sade, de leder välförtjänt, säger han till TV4.



Huruvida det är Djurgården som inte kommer upp i nivå eller om det är Oddevold som gör det bra svarar Stensson:



– Jag kommer inte stå här och säga några jävla klyschor, vi är för dåliga och det är klart att de gör det okej.



Till den andra halvleken ville Stensson se ett Djurgården med snabbare tempo i det mesta.



– Höja speltempot och slå in den bakom lite så att vi luckrar upp deras tajta försvar, avslutar Stensson.