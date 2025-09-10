Djurgården klara för cupgruppspel – nollade Eskilstuna
Djurgårdens IF spelar gruppspel i Svenska cupen nästa år.
Detta efter att ha besegrat Eskilstuna United i den tredje kvalrundan.
Blåränderna vann med 2–0.
Den tredje kvalrundan av Svenska cupen inleddes denna onsdag först ut var Eskilstuna United som tog emot Djurgårdens IF.
I det mötet, var kanske som förväntat, det damallsvenska topplaget numret för stora.
Mimmi Wahlström gav Djurgården ledningen i den 17:e minuten och 1–0 stod sig sedan till paus.
I den 61:a minuten utökade Lucia Duras bortalagets ledning till 2–0 och blev även matchens sista mål.
Med denna seger så har Djurgården nu säkrat cupgruppspel nästa år.
