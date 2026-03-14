Djurgården vidare till semifinal – Åsland med hattrick

Djurgården och IFK Norrköping möttes i en gruppfinal.

Stockholmslaget vann med 4–2 och säkrade semifinalsplats.

Hemmalaget, Djurgården började starkast när de tog ledningen i 16 minuten genom Urara Watanabe och sen kunde Sessy Åsland snygga till siffrorna med 2–0. I slutskedet av första halvlek kunde Norrköping reducera efter ett drömmål av Carrie Jones.

I andra halvleks start fick Djurgården en straff efter att spelare gått omkull i straffområdet. Då klev lagkapen Sessy Åsland fram och gjorde som många gånger förr och satte straffen säkert i Sofia Hjerns vänstra hörn och kunde skriva siffrorna till 3–1.

Peking jobbade mot ny reducering men det blev inte felfritt och det var svårt för gästerna att överlista Anna Koivunen i mål. Med lite mindre än kvarten kvar av matchen kunde Sessy Åsland än en gång sätta dit ett mål och kan därmed titulera sig hattrick målskytt. I slutet av andra halvlek kunde gästerna återigen reducera på frispark genom Sigdís Bárdardóttir.

Djurgården vann med 4–2 och är därmed klara för semifinal. Semifinalen lottas på måndag kväll.

Startelvor:

Djurgårdens IF: Koivunen – Staffansson, Svendsen, Holmqvist, Westlund, Eriksson, Pelgander, Åsland, Renmark, Urara, Gros

IFK Norrköping: Hjern – De La Harpe, Handfast, Karlenäs, Jones, Engström, Sibely, Persson, Wik, Klingspor, Kristell