Under måndagskvällen ställs Malmö FF mot IF Elfsborg i kvartsfinal av svenska cupen.

Att matchen flyttades till just måndagen är i sin tur något som har upprört flera personer i bortalaget.

– 18.30 i Malmö på en måndag, det är klart att det drabbar våra supportrar något oerhört, säger Sebastian Holmén till FotbollDirekt.

De senaste veckorna har en influensa dragit över Sverige, vilket även har påverkat fotbollsklubbarna. I både AIK och Djurgården har stora delar av trupperna tvingats hantera ett eller flera virus vilket har lett till flera vakanser. Så illa har det dock inte varit i Elfsborg, än.

– Nej, vi har klarat oss ganska bra. Jag hade en liten släng av magsjuka i veckan efter matchen i helgen och det är väl någon mer här som har barn hemma som också har haft det. Men det har inte varit några problem utan det har varit väldigt skonsamt faktiskt, säger Elfsborgs lagkapten, Sebastian Holmén, till FotbollDirekt och fortsätter:



– Det är lurigt om man får in det i truppen, då är det svårt att få bort det.



Ser man till det som Elfsborg har presterat på planen under årets upplaga av svenska cupen har man gått obesegrade genom gruppspelet. 3-1 mot Örgryte, 1-0 mot Brage och 1-1 i den sista matchen mot BP innebar att Boråslaget tog sig vidare till kvartsfinal. Även om de låg illa ute i den sista matchen.

– Ja, lite så blev det ju. Isak (Pettersson) räddade ju oss i de sista sekunderna med en superräddning. Jag tycker egentligen att alla tre matcherna är lika varandra. Jag tycker att vi kommer ut bra och får ganska tidiga mål, sedan ska vi egentligen bara döda matcherna. Så tycker jag att det var i alla matcherna men vi lyckades inte med det och blir istället lite bekväma och passiva. Då spelar det ingen roll vad de som står på andra sidan heter, då är de bra nog för att kunna straffa oss. Det blev lite väl nervöst på slutet, jag tycker att vi ska kunna avsluta matcherna betydligt bättre.

Vad känner du att ni behöver göra för att ta död på matcherna? Handlar det om effektivitet framåt eller att våga gå för det mer?

– Det blir en blandning. Vi skapar fortfarande mycket lägen lägen och det är klart att det handlar om att sätta dit den också. Som jag sade innan blev vi också lite för bekväma när vi fick ett så tidigt mål och vi började tumma lite på pressen, gick inte riktigt hundra procent och då hamnar man snett istället. Det blir mycket low block och försvarsspel, även om vi är ganska trygga i det och bra på det. Då kan det dyka upp situationer och BP hade ju till slut ett par riktigt vassa chanser som hade kunnat resultera i fler mål. Det är en blandning där skulle jag säga.

Ikväll väntar säsongens hittills tuffaste prov när Elfsborg gästar Eleda Stadion och Malmö FF i kvartsfinal av Svenska Cupen. Då kan det bli ännu viktigare att inte släppa till för mycket chanser.

– Det är klart att det kommer att vara ett topplag som slåss om guldet i allsvenskan i år igen. Det är väl det de och alla andra förväntar sig. Det är ett väldigt bra lag vi kommer att möta men på något sätt ser jag det som ganska positivt. Ser man tillbaka på vårt Europaspel var vi väldigt starka där, även om vi kämpade lite med allsvenskan i slutet av säsongen. I Europamatcherna var alla där och påkopplade. När vi nu får en stormatch på måndag är min förhoppning att alla är påkopplade och att vi inte tummar på någonting utan kör på. Då är vi riktigt bra, det vet jag.

På tal om Europaspel är en seger i Svenska Cupen Elfsborg enda chans att få chansen att göra om den resa de gjorde i fjol. Det hymlar inte Sebastian Holmén om att det är en stor drivkraft.

– Det är klart att det är viktigt och som du säger är det vår enda chans att få göra om den vända vi hade. Jag tror inte att det finns någon i vårt lag som känner att: “Nej, det kan vi skippa” utan det var en otrolig resa som vi vill göra om redan detta år. Då är det klart att cupen blir ännu viktigare detta år, så är det ju.

En stor snackis inför matchen har varit att Malmö FF:s ansökan om att få matchen flyttad till måndag godkändes. Detta trots att Elfsborg ville annat och senare överklagade beslutet om att flytta matchdagen. I skrivande stund inväntar Boråslaget besked om överklagan till Riksidrottsnämnden men det mesta tyder trots allt på att matchen spelas under måndagskvällen.

– Jag har inte pratat med någon i klubben i och med att jag har varit borta några dagar denna vecka. Som jag har förstått det, vilket är ganska logiskt också, handlar det om de diskussioner som har funnits i flera år nu egentligen. Att ha avsparkstider och matcher på dagar där vi kan ha så mycket supportrar som möjligt på plats. 18.30 i Malmö en måndag, det är klart att det drabbar våra supportrar något oerhört. Det är väl det det grundar sig i, att man går emot de diskussioner som har funnits i några år.

Sett till matchen. Vad blir viktigast för att ni ska ta er vidare till en semifinal?

– Som jag sade innan. Först och främst måste alla vara påkopplade under 90 minuter, annars blir vi straffade. De har kvaliteter som, om man inte är påkopplad, gör att det kommer att smälla. Sedan är det klart att vi måste sätta defensiven och vara otroligt solida där. När vi väl får bollen vet vi att vi, allt som oftast, är sylvassa framåt. Det måste vi vara på måndag igen, för att kunna straffa dem.

Den idag 32-årige mittbacken har spelat många matcher under sin karriär. Det har i sin tur medfört att han försöker att behandla alla matcher på samma sätt, även om inramningen är annorlunda.

– För egen del är det ingen större skillnad innan. Det handlar väl mer om att det blir en skillnad när man kommer in till uppvärmning och matchstart. Att det är mer folk runtomkring, en bättre ljudkuliss och drag på läktarna. Det är väl det som är den största skillnaden. Så här på senare dag i min karriär försöker jag att behandla alla matcher lika, och det tycker jag att jag är ganska bra på. Däremot tror jag att många yngre får en annan anspänning inför en match där man vet att det står mer på spel och att det är ett “större lag” på andra sidan. För egen del är det ingen större skillnad fram till att man väl ska ut på planen och att man märker att det är lite mer drag, avslutar Sebastian Holmén.