Drömstart för Djurgården – Olafsdottir stensäker

Djurgårdens IF fick bästa tänkbara start mot BK Häcken i kvällens cupsemifinal.

Detta då Maria Olafsdottir Gros slog till redan i den 10:e minuten.

Efter att ha vunnit sina grupper i Svenska cupen har fyra lag tagit sig till slutspel. Detta i form av Djurgårdens IF, BK Häcken, Kristianstads DFF och Hammarby IF.

Under fredagskvällen gör de damallsvenska klubbarna upp om två platser i maj månads cupfinal.

Först ut är matchen mellan Djurgårdens IF och BK Häcken på Kristinebergs IP, som sparkades igång vid 18.

På platsmattan i Stockholm dröjde det endast tio minuter innan anfallaren Maria Olafsdottir Gros snappade upp en boll strax utanför straffområdet, efter ett tafatt försvarsspel från bortalaget.

Avslutet vid den vänstra stolpen var säkert och ledningen ett faktum för Blåränderna.

Matchen pågår