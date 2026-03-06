Förutsättningarna i alla grupper inför avgörandet

Svenska cupens sista omgång går av stapeln under helgen.

Så här ser förutsättningarna ut i varje grupp inför avgörandet.

Endast ettorna i varje grupp tar en plats i slutspelet av Svenska cupen. De fyra bäst presterande lagen blir seedade och får därmed spela kvartsfinalen på hemmaplan.

Det kommer sannolikt krävas maximala nio poäng för att bli seedade. Lagen som har sex poäng inför den sista omgången har med andra ord tydliga incitament att även vinna den sista matchen.

Kvartsfinalerna spelas den 14 och 15 mars. Semifinalerna den 21 och 22 mars och finalen går av stapeln den 14 maj. Vinnaren av cupen får en plats i kvalspelet till Europa League.

Grupp 1:

1: Mjällby AIF, 6 poäng, +5

2: Kalmar FF, 3 poäng, -1

3: IFK Värnamo, 1 poäng, -1

4: Örgryte IS, 1 poäng, -3

Mjällby har så gott som säkrat en plats i slutspelet. Det enda som krävs är en poäng hemma mot IFK Värnamo. De svenska mästarna har till och med råd med en förlust, förutsatt att inte Kalmar FF slår Örgryte med sju mål och att Mjällby förlorar med liknande siffror.

Grupp 2:

1: Hammarby IF, 6 poäng, +4

2: Östers IF, 4 poäng, +3

3: Örebro SK, 1 poäng, -2

3: IK Brage, 0 poäng, -5

Hammarby och Öster gör upp om förstaplatsen i en direkt avgörande match på lördag. Bajen har ett försprång på två poäng och behöver därmed endast en poäng för att ta sig vidare till kvartsfinal. Skulle däremot Öster ta hem segern så kniper smålänningarna den platsen.

Grupp 3:

1: Gais, 6 poäng, +4

2: IFK Norrköping, 6 poäng, +4

3: Sandvikens IF, 0 poäng, -3

4: Landskrona BoIS, 0 poäng, -5

Gais och IFK Norrköping har inte bara lika många poäng, man har även samma målskillnad inför det avgörande mötet lagen emellan. Skulle det bli oavgjort kommer däremot Gais att gå vidare i egenskap av att ha gjort fler mål är Peking.

Grupp 4:

1: IFK Göteborg, 4 poäng, +4

2: Degerfors IF, 4 poäng, +3

3: Östersunds FK, 2 poäng, 0

4: Trelleborgs FF, 0 poäng, -7

En av tre grupper där den nuvarande tabelleltrean, i det här fallet Östersund, har en teoretisk möjlighet att gå vidare. Det ska dock mycket till för att det ska ske. Då behöver IFK Göteborg och Degerfors spela oavgjort, samtidigt som ÖFK slår gruppens jumbo Trelleborg med fem måls marginal. Realistiskt sätt är det dock Blåvitt och Degerfors som gör upp om förstaplatsen.

Grupp 5:

1: IF Brommapojkarna, 6 poäng, +6

2: Djurgårdens IF, 3 poäng, +6

3: Falkenbergs FF, 3 poäng, -1

4: IFK Skövde, 0 poäng, -11

Djurgården behövde göra sju mål mot IFK Skövde för att sätta press på Brommapojkarna inför det avgörande mötet. Man gjorde åtta. Seger mot BP är därmed det enda som gäller för att Dif ska ta förstaplatsen i gruppen. I teorin är det möjligt för Falkenberg att ta sig vidare, förutsatt att Djurgården inte vinner med allt för stora siffror mot BP – samtidigt som man själva slår IFK Skövde med åtminstone åtta bollar.

Grupp 6:

1: Malmö FF, 6 poäng, +5

2: Halmstads BK, 6 poäng, +2

3: Varbergs BoIS, 0 poäng, -2

4: IF Karlstad, 0 poäng, -5

Det räcker med kryss för Malmö FF hemma mot Halmstad för att förstaplatsen ska vara deras, till följd av en bättre målskillnad en hallänningarna. HBK är däremot piskade att vinna på Eleda Stadion.

Grupp 7:

1: BK Häcken, 6 poäng, +4

2: AIK, 3 poäng, +1

3: Västerås SK, 3 poäng, -3

4: IK Oddevold, 0 poäng, -4

AIK behöver slå Häcken hemma med minst två måls marginal för att ha en chans att ta förstaplatsen. Västerås är i ett desto mer prekärt läge. Man behöver förlita sig på att Häcken förlorar, men inte med för mycket. Sedan måste man vinna mot Oddevold med minst tre måls marginal, gärna mer. Häcken sitter med andra ord i förarsättet i grupp 7.

Grupp 8:

1: IK Sirius, 6 poäng, +9

2: IF Elfsborg, 6 poäng, +5

3: Helsingborgs IF, 0 poäng, -7

4: GIF Sundsvall, 0 poäng, -7

Elfsborg måste vinna hemma mot Sirius för att ta sig vidare. För Uppsalaklubben räcker det med oavgjort. Mer komplicerat än så är det inte.