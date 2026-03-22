Gais-stjärnan: ”Jävligt roligt att spela på gräs”

Gais har förpassats till konstgräset på Nordic Wellness Arena under cupen.

Nu väntar den första matchen på naturgräs i semifinalen borta mot Mjällby.

– Vi är ett gräs-lag, säger Gais-mittfältaren Kevin Holmén till FotbollDirekt.

Det blev en dramatisk historia i kvartsfinalen av svensk cupen mellan Gais och AIK. Matchen slutade till sist 3–2 till Göteborgsklubben och mittfältaren Kevin Holmén, 24, var delaktig i alla målen.

Trots en seger fanns det aspekter att ta med från mötet menar Holmén.

– Det är väl duellspelet och grunderna som behöver sitta ännu bättre mot Mjällby. Annars kommer det bli tufft, säger mittfältaren till FotbollDirekt.