Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Gais-stjärnan: ”Jävligt roligt att spela på gräs”

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Gais har förpassats till konstgräset på Nordic Wellness Arena under cupen.
Nu väntar den första matchen på naturgräs i semifinalen borta mot Mjällby.
– Vi är ett gräs-lag, säger Gais-mittfältaren Kevin Holmén till FotbollDirekt.

Det blev en dramatisk historia i kvartsfinalen av svensk cupen mellan Gais och AIK. Matchen slutade till sist 3–2 till Göteborgsklubben och mittfältaren Kevin Holmén, 24, var delaktig i alla målen.

Trots en seger fanns det aspekter att ta med från mötet menar Holmén.

– Det är väl duellspelet och grunderna som behöver sitta ännu bättre mot Mjällby. Annars kommer det bli tufft, säger mittfältaren till FotbollDirekt.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt