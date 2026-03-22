Gais-stjärnan: ”Jävligt roligt att spela på gräs”
Gais har förpassats till konstgräset på Nordic Wellness Arena under cupen.
Nu väntar den första matchen på naturgräs i semifinalen borta mot Mjällby.
– Vi är ett gräs-lag, säger Gais-mittfältaren Kevin Holmén till FotbollDirekt.
Det blev en dramatisk historia i kvartsfinalen av svensk cupen mellan Gais och AIK. Matchen slutade till sist 3–2 till Göteborgsklubben och mittfältaren Kevin Holmén, 24, var delaktig i alla målen.
Trots en seger fanns det aspekter att ta med från mötet menar Holmén.
– Det är väl duellspelet och grunderna som behöver sitta ännu bättre mot Mjällby. Annars kommer det bli tufft, säger mittfältaren till FotbollDirekt.
