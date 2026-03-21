Glädjebeskedet: Gustav Lundgren tillbaka
Gais ska spela cup semifinal i morgon.
Då kom beskedet att Gustav Lundgren är tillbaka.
Gustav Lundgren kastade in handduken inför gruppfinalen mot IFK Norrköping och kunde sedan inte komma till spel i kvartsfinalen mot AIK. Men nu kommer ett glädjebesked från Gais.
Gustav Lundgren är tillbaka i Gais matchtrupp inför semifinalen i svenska cupen mot Mjällby.
Laget kommer däremot behöva klara sig utan nyförvärvet Oscar Pettersson.
