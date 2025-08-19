Guide: Så spelas svenska cupen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Det är dags för den andra kvalomgången i svenska cupen.
Vinnarna är klara för gruppspel till 2026.
Här är allt du behöver veta om cupmatcherna.
I veckan är det dags att dra i gång den andra och sista kvalomgången i svenska cupen, som smygstartade med Djurgårdens seger mot FC Järfälla redan förra veckan. För herrarna tävlar 64 lag om 32 platser i svenska cupens gruppspel, som spelas i början av nästa år, där 32 distriktslag har hemmafördel mot 32 elitlag (allsvenskan & superettan). Finnarna är klara för gruppspel 2026.
Djurgården blev första lag att säkra en plats i gruppspelet 2026 efter segern mot Järfälla förra veckan. Med start tisdag 19 augusti ska resterande matcher avgöras.
Matcherna mellan Östers IF och Räppe, och BK Häcken (regerande cupmästare) och Nässjö spelas i början av september. Datum för matcherna mellan Malmö FF och BK Olympic, samt mellan Syrianska och Örebro SK har för närvarande inte fastställts.
Hur spelas omgång två av svenska cupen?
Onsdag 13 augusti:
- FC Järfälla – Djurgårdens IF (1–4)
Tisdag 19 augusti:
- 17:30: IK Zenith – Örgryte IS
- 18:00: Karlbergs BK – IK Brage
- 18:00: IFK Skövde – Utsiktens BK
- 18:00: Sölvesborg Goif – Falkenbergs FF
- 18:30: Eskilsminne IF – Varbergs Bois
- 18:30: Kubikenborgs IF – Västerås SK
- 18:30: Täby FK – Östersunds FK
- 18:30: Viggbyholms IK – IFK Norrköping
- 18:30: IF Karlstad – Umeå FC
Onsdag 20 augusti:
- 17:30: FBK Karlstad – IK Oddevold
- 17:30: Onsala BK – Mjällby AIF
- 18:00: Torstorps IF – Gif Sundsvall
- 18:00: Piteå IF – IK Sirius
- 18:30: Lunds BK – Trelleborgs FF
- 18:30: Öckerö IF – Landskrona Bois
- 18:30: Korsnäs IF – Hammarby IF
- 18:30: Hudiksvalls FF – AIK
- 18:30: IFK Haninge – IF Elfsborg
- 18:30: Qviding FIF – IFK Göteborg
- 18:30: Vänersborgs FK – Helsingborgs IF
- 18:30: IF Sylvia – Kalmar FF
Torsdag 21 augusti:
- 17:30: Myresjö-Vetlanda FK – Halmstads BK
- 18:00: IF Lödde – Gais
- 18:30: FC Stockholm – IF Brommapojkarna
- 18:30: Enköpings SK – Degerfors IF
- 18:30: Assyriska FF – Sandvikens IF
- 18:30: IF Centern – IFK Värnamo
Tisdag 9 september:
- 19:00: Räppe Goif – Östers IF
Torsdag 11 september:
- 17:15: Nässjö FF – BK Häcken
Tid ej fastställd:
- BK Olympic – Malmö FF
- Syrianska FC – Örebro SK
Hur spelas svenska cupen för damer?
Mellan 30 juli och 20 augusti spelas 18 matcher i den andra kvalomgången i svenska cupen för damer. Vinnarna går vidare till den tredje och sista kvalomgången, där de 14 damallsvenska lagen går in i tävlingen. De 16 vinnarna i den tredje omgången är klara för gruppspel 2026.
Den tredje omgången av svenska cupen-kvalet för damer spelas senare under hösten.
Hammarby är regerande cupmästare på damsidan.
Den här artikeln handlar om: