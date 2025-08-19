Det är dags för den andra kvalomgången i svenska cupen.

Vinnarna är klara för gruppspel till 2026.

Här är allt du behöver veta om cupmatcherna.

Allt du behöver veta om svenska cupen. Foto: Alamy

I veckan är det dags att dra i gång den andra och sista kvalomgången i svenska cupen, som smygstartade med Djurgårdens seger mot FC Järfälla redan förra veckan. För herrarna tävlar 64 lag om 32 platser i svenska cupens gruppspel, som spelas i början av nästa år, där 32 distriktslag har hemmafördel mot 32 elitlag (allsvenskan & superettan). Finnarna är klara för gruppspel 2026.

Djurgården blev första lag att säkra en plats i gruppspelet 2026 efter segern mot Järfälla förra veckan. Med start tisdag 19 augusti ska resterande matcher avgöras.

Matcherna mellan Östers IF och Räppe, och BK Häcken (regerande cupmästare) och Nässjö spelas i början av september. Datum för matcherna mellan Malmö FF och BK Olympic, samt mellan Syrianska och Örebro SK har för närvarande inte fastställts.

Hur spelas omgång två av svenska cupen?

Onsdag 13 augusti:

FC Järfälla – Djurgårdens IF (1–4)

Tisdag 19 augusti:

17:30: IK Zenith – Örgryte IS

18:00: Karlbergs BK – IK Brage

18:00: IFK Skövde – Utsiktens BK

18:00: Sölvesborg Goif – Falkenbergs FF

18:30: Eskilsminne IF – Varbergs Bois

18:30: Kubikenborgs IF – Västerås SK

18:30: Täby FK – Östersunds FK

18:30: Viggbyholms IK – IFK Norrköping

18:30: IF Karlstad – Umeå FC

Onsdag 20 augusti:

17:30: FBK Karlstad – IK Oddevold

17:30: Onsala BK – Mjällby AIF

18:00: Torstorps IF – Gif Sundsvall

18:00: Piteå IF – IK Sirius

18:30: Lunds BK – Trelleborgs FF

18:30: Öckerö IF – Landskrona Bois

18:30: Korsnäs IF – Hammarby IF

18:30: Hudiksvalls FF – AIK

18:30: IFK Haninge – IF Elfsborg

18:30: Qviding FIF – IFK Göteborg

18:30: Vänersborgs FK – Helsingborgs IF

18:30: IF Sylvia – Kalmar FF

Torsdag 21 augusti:

17:30: Myresjö-Vetlanda FK – Halmstads BK

18:00: IF Lödde – Gais

18:30: FC Stockholm – IF Brommapojkarna

18:30: Enköpings SK – Degerfors IF

18:30: Assyriska FF – Sandvikens IF

18:30: IF Centern – IFK Värnamo

Tisdag 9 september:

19:00: Räppe Goif – Östers IF

Torsdag 11 september:

17:15: Nässjö FF – BK Häcken

Tid ej fastställd:

BK Olympic – Malmö FF

Syrianska FC – Örebro SK

Hur spelas svenska cupen för damer?

Mellan 30 juli och 20 augusti spelas 18 matcher i den andra kvalomgången i svenska cupen för damer. Vinnarna går vidare till den tredje och sista kvalomgången, där de 14 damallsvenska lagen går in i tävlingen. De 16 vinnarna i den tredje omgången är klara för gruppspel 2026.

Den tredje omgången av svenska cupen-kvalet för damer spelas senare under hösten.

Hammarby är regerande cupmästare på damsidan.