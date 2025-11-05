Häcken klara för cupgruppspel – slog till med tio(!) mål

BK Häcken är klara för gruppspel i Svenska cupen nästa år.

Detta efter ett riktigt målkalas mot IK Rössö Uddevalla.

BK Häcken vann med hela 10–0.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken som kan bli svenska mästare i helgen är efter ikväll klara för gruppspel i Svenska cupen detta år.

För motståndet i den sista kvalrundan stod division 2-klubben IK Rössö Uddevalla och det blev aldrig riktigt någon spänning i Uddevalla.

Redan i paus så ledde BK Häcken med 7–0, detta efter bland annat två mål vardera från Paulina Nyström och Helena Sampaio.

I den andra halvleken satte Häcken sedan dit tre mål till bland annat stod akademispelaren Hilda Rydh för ett mål och slutresultatet blev således hela 10–0 till de damallsvenska serieledarna.