Häcken klara för cupgruppspel – slog till med tio(!) mål
Följ Fotbolldirekt på
Google news
BK Häcken är klara för gruppspel i Svenska cupen nästa år.
Detta efter ett riktigt målkalas mot IK Rössö Uddevalla.
BK Häcken vann med hela 10–0.
BK Häcken som kan bli svenska mästare i helgen är efter ikväll klara för gruppspel i Svenska cupen detta år.
För motståndet i den sista kvalrundan stod division 2-klubben IK Rössö Uddevalla och det blev aldrig riktigt någon spänning i Uddevalla.
Redan i paus så ledde BK Häcken med 7–0, detta efter bland annat två mål vardera från Paulina Nyström och Helena Sampaio.
I den andra halvleken satte Häcken sedan dit tre mål till bland annat stod akademispelaren Hilda Rydh för ett mål och slutresultatet blev således hela 10–0 till de damallsvenska serieledarna.
Den här artikeln handlar om: