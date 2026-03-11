Häcken tog planenlig seger – gruppfinal väntar

Häcken inledde cupspelet med att krossa Gefle IF.

Denna onsdagskväll togs sedan en planenlig seger mot Linköpings FC.

Till helgen väntar nu gruppfinal mot AIK.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken körde över Gefle IF och vann cuppremiären med hela 11–0 i slutet av februari.

För Hisingeklubben som också tagit sig vidare i Europa var det ikväll dags för säsongens andra cupmatch då man tog emot Linköpings FC och onsdagens drabbning slutade med en planenlig seger för hemmalaget.

Felicia Schröder satte dit 1–0 tidigt, Tabby Tindell utökade ledningen strax före paus och i mitten av den andra halvleken fastställde Thelma Palmadottir slutresultatet till 3–0.

I och med kvällens seger så står Häcken nu på sex poäng efter två matcher och till helgen väntar gruppfinal mot AIK som också vunnit sina två inledande cupmatcher.

Inför gruppfinalen är det dock fördel för Hisingeklubben då man har väsentlig bättre målskillnad.