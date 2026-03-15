Häcken vidare till semifinal – Jusu Bah med hattrick

BK Häcken är vidare till semifinal i svenska cupen.

Det efter att Göteborgslaget vann mot AIK med 3–0.

Monica Jusu Bah gjorde hattrick.

BK Häcken tog emot AIK i gruppfinalen i Svenska cupen. Båda lagen hade chans att ta sig vidare till cupsemifinal inför matchen.

Hemmalaget tog snabbt kommandot över matchen och Monica Jusu Bah gjorde mål i 12:e, 69.e och 79:e minuten. Hennes hattrick sköt Häcken raka vägen till semifinal.

Semifinalerna lottas på måndag kväll och semifinalklara lag är Kristianstad, Djurgården samt Häcken. I morgon kväll kommer även ett sista lag vara klara för semi. Då står det mellan Växjö, Vittsjö och Hammarby där det sistnämnda laget har ett litet övertag.