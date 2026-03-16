Hammarby till semifinal – talangen med drömmål
Hammarby tog emot Vittsjö i gruppfinalen i svenska cupen.
Då tog Bajen en 2–0-seger och säkrade en semifinalplats.
Det räckte med att Hammarby kryssade om Växjö föll mot Rosengård. Skulle det däremot bli en seger för Bajen mot Vittsjö i gruppfinalen av svenska cupen innebar det en semifinalplats – och så blev det.
Hammarby tog ledningen på Kanalplan i den sjätte minuten mot Vittsjö genom Svea Rehnberg. I den andra halvleken utökade Rehnberg till 2–0.
Med knappa tre minuter kvar av matchen klev Hammarbys 16-åring Fanny Peterson och drog till med en kanon på volley till 3–0.
Bajens eger var ett faktum och säkrade därmed en semifinalplats i svenska cupen.
