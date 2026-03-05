Hemlighetsmakeriet i Djurgården: ”Vill inte gå in för mycket på det”

Adam Ståhl missade Djurgårdens match mot Skövde och är fortsatt ett osäkert kort inför cuprysaren mot BP på söndag.

Men kaptenen vill ducka spekulationer kring sin frånvaro.

– Jag vill inte gå in för mycket på det. Jag mår bättre nu och siktar framåt, säger han till FD.

Foto: Bildbyrån

Sedan Adam Ståhl blev utsedd till ny lagkapten i Djurgården har laget chockartat förlorat med 2-0 hemma mot Falkenberg i cuppremiären. Därefter missade högerbacken 8-0-viktorian borta mot Skövde och med tre dagar kvar till avgörandet mot BP där Dif är piskat att vinna för att ta sig vidare till Svenska cupens kvartsfinal är Ståhl fortsatt osäker.

– Vi får se om jag missar den matchen eller inte. Jag får se hur jag mår. Jag har varit lite sjuk, men känner mig bättre nu, säger Ståhl till FD.

Har du legat däckad hemma?

– Jag vill inte gå in för mycket på det. Jag mår bättre nu och siktar framåt.

Hemlighetsmakeri?

– Kanske lite så, säger Ståhl med ett leende.

I Ståhls frånvaro spelade Piotr Johansson som högerback, spelaren som var landslagsaktuell innan korsbandsskadan 2024 vilket gjorde att Ståhl hämtades in som ersättare från Mjällby.

– Piotr är en bra jävla spelare. Nu har jag inte varit ute på planen men förmodligen sköter han sig bra, avslutar Ståhl.