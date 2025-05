Historien bakom Berishas straffsparkar: ”Det var faktiskt Henke”

MALMÖ. För mindre än två månader sedan värvades han till BK Häcken – efter nio månader utan klubb.

Nu har Etrit Berisha räddat, och skjutit, hem ett cupguld till BK Häcken.

– Den betyder jättemycket eftersom att jag för mindre än två månader sedan inte hade någon klubb, säger 36-åringen efter matchen.

BK Häcken lyckades, efter 120 mållösa minuter fotboll, besegra Malmö FF på straffar i finalen av svenska cupen under söndagen.



Detta mycket tack vare en storspelande Etrit Berisha som räddade två straffar – och sköt en egen i mål bakom Melker Ellborg.



– Det känns riktigt bra. Det är en svår match mot ett av de bästa lagen i Sverige. Vi är jätteglada över att ha vunnit den här matchen, säger Etrit Berisha efter finalen på Eleda stadion.



I och med att Malmö FF hade ett tämligen stort tryck mot Häcken under delar av matchen kom mycket att handla om Etrit Berisha, som hade en mycket fin dag på jobbet. När det var dags för straffsparksläggning kom ännu mer att handla om målvakten, som räddade två straffar och slog en egen i mål.



– Grejen är att vi kände oss ganska bekväma och vi har framförallt slagit en del straffar på träningarna. Vi försökte framförallt att lugna ner förlängningen lite då vi insåg att vi kanske inte kunde göra mål och kanske gå lite för straffar. Jag tycker att vi gjorde det bra på träningen och när vi kom till matchen kände vi oss bekväma.



Det är inte heller den första gången Berisha slår en straffspark i ett viktigt skede av matchen.



– Jag kommer inte ihåg men när jag var i Kalmar var jag straffskytt men också i Italien, men då blev det inga straffar så jag kunde inte visa det. Men det kändes bra att jag fick slå en straff idag efter ganska lång tid.



– Jag tycker att jag är ganska bra på det och jag har tränat även innan.



Huruvida han, i målet, hade ett övertag på Malmös straffskyttar svarar han:



– Ja, vi kände att det var ett steg närmare vinsten eftersom att vi kände oss bekväma.



Varifrån har du fått den här straffsparksfoten?

– Det var faktiskt…



* Berisha blickar bort mot Malmö FF:s tränare Henrik Rydström.



– Från Henke också. Han var straffskytt i Kalmar och efter det spelade vi en match mot Malmö, det var nästan samma situation som idag. Det var Nanne som, på den tiden, sa att jag skulle vara straffskytt då jag gjorde ganska många mål på träningar och han sa att jag kanske kunde göra det bra. Jag kom fram, vi gjorde mål och vi vann den matchen. Det var nästan samma grej som idag.



Det är inte bara Häckensupportrar och diverse experter i media som hyllar Berisha för hans prestation i dagens final. Även MFF-tränaren Henrik Rydström hyllade 36-åringen och kallade honom för Häckens cuphjälte. Det är ett epitet han själv kan skriva under på.



– Ja, ja. Det var också en del situationer under matchen som vi hanterade jättebra och Henke, det är en förebild för mig och alla killar som känner honom. Han var min kapten och kanske den bästa som jag har haft i hela min karriär. Det är lite synd att vi spelar mot varandra idag.



Att segern kom mot just Henrik Rydström är ingenting han har reflekterat över.



– Jag tänker inte så mycket på det faktiskt. Jag försökte bara fokusera på rädda straffar eller de andra situationerna.



Det är inte heller en underdfrift att påstå att vikten av dagens seger var stor. Detta med anledning av att han, för två månader sedan, stod utan arbetsgivare.



– Den betyder jättemycket eftersom att jag för mindre än två månader sedan inte hade någon klubb – vilket jag inte hade haft på nio månader eller någonting. Det var en riktigt bra möjlighet för mig och Häcken att komma tillbaka för att hjälpa laget och mig själv i den här situationen. Det var många månader där nästan allting var svårt för mig.



Etrit Berisha utvecklar:



– Grejen är att det fanns möjligheter men eftersom att jag väntade på grejerna som jag ville ha, och det som vi inte kunde fullfölja, blev det bara värre och värre. Jag ville inte vänta längre och när den här möjligheten kom tackade jag ja direkt.



Det har gått snabbt för dig. Nu har du vunnit svenska cupen och ska till Europa League. Går det att sätta ord på det?

– Det är bra. Det är det bästa man kan göra för klubben och jag är glad över att jag hjälpte klubben eftersom att vi har många bra spelare. Jag tror att vi kommer göra mycket bra matcher i Europa så jag är väldigt glad över det, avslutar Berisha.