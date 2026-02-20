Honkavaara har valt lagkapten: “Berättade det i går”

I morgon tävlingsspelar Djurgårdens IF för första gången i år.

Först då kommer vi att få veta vem som kommer att vara lagkapten för Blåränderna.

– Jag berättade det för spelarna i går, säger tränare Jani Honkavaara under fredagen.

Foto: Bildbyrån

I fjol var Jacob Une lagkapten för Djurgårdens IF med tre vicekaptener i form av Marcus Danielson, Magnus Eriksson och Rasmus Schüller.

I dag är endast en av de fyra spelarna kvar i Blårändernas organisation, i form av den förstnämnda.

Med en dag kvar till Djurgårdens cuppremiär mot Falkenbergs FF har klubben inte kommunicerat vem som kommer att leda laget 2026. Det vet däremot spelarna, då tränare Jani Honkavaara både har tagit och kommunicerat ett beslut.

– Jag berättade för spelarna i går, men klubben kommer att kommunicera ut det i morgon, säger Honkavaara efter fredagens träning på 3Arena och förtäljer att det kommer att vara samma upplägg som i fjol:

– Ja, det kommer att vara fyra kaptener.

Anledningen bakom att Djurgården väntar med att kommunicera lagkaptenen för 2026 berättar presschef Olle Arnell inte har med Jani Honkavaara att göra. Däremot menar finländaren att det är ett ärofyllt uppdrag.

– Det är en stor ära att vara kapten men det är också ett stort ansvar. Vi vill att de fyra (lagkaptenerna) ska jobba ihop, men också tillsammans med resten av laget.

Två spelare missar premiären: ”Ingen av skadorna är allvarliga”

Foto: Bildbyrån

Hur har då Honkavaara kommit fram till den spelare som får äran att bära lagkaptensbindeln?

– Inget speciellt. Jag tänker på det här laget, hur vårt lag är och vad vårt lag behöver. Det är baserat på det.

Oaktat vem som kommer att vara kapten i Djurgården 2026 meddelar Honkavaara att de får klara sig utan två spelare till morgondagens match.

– Leon (Hien) och (Daniel) Stensson är ”out”, men annars är alla redo, säger han och utvecklar kring deras status:

– Det är inget stort (med Stensson), men vi måste spara honom. Det är lite av en försiktighetsåtgärd. Leon förväntar vi oss vara tillbaka ganska snart, men ingen av skadorna är allvarliga.

Förutom Falkenberg har ni även BP och IFK Skövde i gruppen. Hur planerar ni att hantera favoritskapet?

– Vi tar det bara match för match. Vi borde och är förmodligen favoriter men vi vill också vinna varje match. För att det ska hända måste vi spela bra och vi kan inte spela några dåliga matcher i cupen.

Skulle ni vinna alla matcher väntar Europaspel…

– Ja, det är absolut vårt mål, säger Honkavaara med emfas.

– Vi vill vinna och gå så långt som möjligt. Allt kan hända i en enskild match och du behöver lite tur, men också ett bra lag. Svenska cupen är en väldigt stor chans för oss.

Hur viktigt är spel i Europa för er?

– Europamatcher är alltid någonting extra och vi vet hur det var att spela i Europa förra gången (där man nådde semifinal mot Chelsea i Conference League). Alla såg hur vackert det var att spela de matcherna och för klubben är det också viktigt ekonomiskt, avslutar Honkavaara.