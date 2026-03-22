IFK Göteborg till Europakval – fick hjälp av Bajen

IFK Göteborg kommer att spela kval till Conference League.

Detta tack vare Hammarbys seger i cupsemifinalen mot IK Sirius.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg åkte ur svenska cupen i kvartsfinalen mot IK Sirius och därmed låg inte en Europaplats i deras händer. Blåvitt behövde närmast förlita sig på att Hammarby besegrade Uppsalaklubben i semifinalen – vilket de gjorde.

Efter en straffrysare på 3 arena blev Bajen-keepern Warner Hahn hjälte och tog Stockholmsklubben till en final.

Det innebär att Blåvitt får kvala till Europa Conference League. Detta då lagen som är kvar i cupen, Mjällby, Gais och Hammarby alla redan har säkrat en Europaplats i allsvenskan i fjol.

Senast IFK Göteborg spelade Europakval var 2020.