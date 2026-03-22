Bajen vidare efter galen tillställning i Stockholm

STOCKHOLM. Det blev ett sjöslag av stora mått på 3Arena där här eftermiddagen.

Hammarby vidare till final i Svenska cupen efter 3-3 och ett straffdrama där Warner Hahn blev den stora hjälten med dubbla räddningar.

På förhand var Hammarby den stora favoriten i semifinalmötet hemma mot Sirius.

Men Uppsalalaget som imponerat stort den här vintern chockade Bajen genom att vara det klart bättre laget första 45 minuterna och 1-0-ledningen från Neo Jönsson från 22:a minuten var onekligen i underkant.

Men efter paus vaknade Hammarby. Efter en fin individuell prestation av rekordförvärvet Victor Lind spelade Noah Persson in till Markus Karlsson som med ett silkeslent avslut placerade in kvitteringen.

Bara sex minuter senare, efter dryga timmen spelad, tog Montader Madjed bollen från höger, drev inåt i banan och lossade vänsterkanonen. Skottet satt stenhårt i bortre krysset.

Men Sirius skulle komma tillbaka och gjorde 2-2 genom Robbie Ure på hörna med tolv minuter kvar att spela.

Semifinalen gick till förlängning och väl där gjorde Joakim Persson 3-2 för Sirius. Vild glädje nere vid stora tillresta klacken, men hemmasupportrarna skulle också få chansen att explodera. Precis innan första förlängningskvarten var över tryckte nämligen kapten Nahir Besara in 3-3 i straffområdet för Hammarby.

— FotbollDirekt.se (@FotbollDirekt) March 22, 2026

I den 119:e minuten valde Sirius att slänga in Ismael Diawara i målet, keepern som för MFF 2022 blev finalhjälte borta mot just Hammarby i straffläggningen.

Diawara fick nu innan straffläggningen svara för ett svettigt ingripande framför fötterna på Nikola Vasic och domaren blåste därefter för full tid i förlängningen.

Straffar fick avgöra på 3Arena den här söndagen och precis som för fyra år sedan fick Diawara ställa sig nere vid Bajenklacken dit straffarna lottades.

Men den här gången var det Warner Hahn som räddade bollarna. Två straffräddningar från Bajens målvakt och därmed blev han den stora hjälten när Hammarby tog sig till final.

Bajen satte fyra av fyra straffar (den sista hann Nahir Besara aldrig slå i och med att Sirius sköt ut sig själva innan dess).