IFK Skövde hör för närvarande till i Ettan södra.

Där har man, efter 18 omgångar, tagit 13 poäng och befinner sig på en jumboplats i tabellen.

Utsiktens BK spelar i i sin tur i superettan och har tagit 21 poäng på 19 matcher – vilket innebär en tolfteplacering i tabellen.

Under tisdagen ställdes de två klubbarna mot varandra i kvalet till gruppspelet i svenska cupen.

Då stod hemmalaget från Skövde för en smärre skräll och vann med 3-2 vilket innebär att de är kvalificerade för gruppspel under vintern.

– Vi beter oss som division 7 där ute. Ingen gör någonting rätt. Det är helt sjukt. Det får inte vara såhär dåligt. Det är otroligt dåligt, säger Kalipha Jawla, som är utlånad från Djurgården till Utsikten, i Expressens sändning.

Fotnot: FotbollDirekt skrev till en början att det var Skövde AIK som spelade, och vann, matchen. Detta är nu åtgärdat.

