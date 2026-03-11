Inte lyckats infria Beijmos uppmaning i Djurgården

STOCKHOLM. När Mikael Anderson kom till Djurgården fick han ett tips av Felix Beijmo: att vinna derbyn.

Hittills har den isländska landslagsmannen inte lyckats med det – men efter 1346 segerlösa dagar mot Hammarby hoppas han nu få till en ändring på det.

– Det är dags för en seger nu, säger 27-åringen till FotbollDirekt.

”Felix har sagt till mig att man blir väldigt populär i Djurgården om man vinner derbyn och gör mål i de matcherna, så det är min plan att vinna och göra mål i derbyna här”.

När Mikael Anderson blev klar för Djurgården förra sommaren berättade han vad lagkamraten Felix Beijmo i Århus sagt inför den isländska landslagsspelarens exit från danska storklubben.

Det blev inga mål eller derbysegrar i fjol – men heller inga förluster. I stället slutade mötena med AIK respektive Hammarby kryss (0-0 och 3-3) efter Andersons ankomst till Djurgården mitt under säsongen.

– Jag har inte förlorat något derby så det är väl okej, men jag ska också vinna derbyn och det var längesen som Djurgården vann ett derby nu, säger Anderson till FD.

Det har mittfältaren rätt i. Senaste viktorian mot Hammarby kom i juli 2022, vilket är 1346 dagar sedan.

I allsvenskan har Dif inte besegrat AIK sedan maj 2023.

– Vi har absolut en bra möjlighet att slå Hammarby. Jag hoppas vara redo till matchen.

Går kamp mot klockan inför derbyt

Mikael Anderson missade cupgruppspelets avgörande mot BP i söndags på grund av skada, men under onsdagen tränade han för fullt inför Svenska cup-kvartsfinalen mot Bajen.

– Det här var min andra träning och vi tar steg för steg. Jag blev extremt taggad när jag såg att vi lottades mot Hammarby. Jag älskar atmosfären i derbyna och jag hoppas det är dags för en seger nu.

Hammarby har precis värvat in Victor Lind från BP i en rekordaffär för närmare 30 miljoner kronor. Aldrig tidigare har klubben pungat upp så mycket pengar för ett nyförvärv.

– Jag känner honom väldigt bra. Vi var lagkompisar i Midtjylland. Det är en annan press i Hammarby än BP så han ska få tid på sig, men jag tror absolut det här är en bra investering för Hammarby, säger Anderson och fortsätter:

– Visst har han press på sig men det är en bra kille och jag hoppas det bästa för honom, men inte mot Djurgården, avslutar Anderson och ler.